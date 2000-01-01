Список всех статей

На нашем сайте Вы сможете почитать статьи статьи о кактусах и других суккулентах с акцентом на аномальные формы. Наши материалы так или иначе имеют отношение к многообразному миру суккулентных растений. Авторы этих статей - ученые, биологи, ведущие любители кактусов из многих стран мира. Наш журнал дает возможность читателям всего мира познакомиться с удивительными кактусными аномалиями и с коллекциями любителей.

Культивар - уникальный проект, аналогов которому в настоящее время нет нигде в мире. Работает c 24 августа 2000 года. За это время было открыто 42 выпуска электронного журнала, содержащих 286 статей и фото-подборок, оформленных 3184 иллюстрациями уникальных растений. А также раздел "Книга" с еще около 120 статьями. Нас знают и читают во всем мире. Нашими читателями являются пользователи более чем из 80 стран. Журнал двуязычный: статьи доступны как на русском, так и на английском языке.