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Start page Электронный журнал Культивар - Cultivar Проект Валерия Калишева
журнал любителей кактусных аномалий
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Журнал Культивар:

Список статей

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Культивар - открытая бесплатная электронная библиотека посвященная необычным формам кактусов и других суккулентов: кристатным, монстрозным, цветным, гибридным. Создана под руководством Валерия Калишева из Челябинска.

Список всех статей
Суккулентные растения:

Каталог с рассылкой почтой из Москвы

На нашем сайте Вы сможете почитать статьи статьи о кактусах и других суккулентах с акцентом на аномальные формы. Наши материалы так или иначе имеют отношение к многообразному миру суккулентных растений. Авторы этих статей - ученые, биологи, ведущие любители кактусов из многих стран мира. Наш журнал дает возможность читателям всего мира познакомиться с удивительными кактусными аномалиями и с коллекциями любителей.

Культивар - уникальный проект, аналогов которому в настоящее время нет нигде в мире. Работает c 24 августа 2000 года. За это время было открыто 42 выпуска электронного журнала, содержащих 286 статей и фото-подборок, оформленных 3184 иллюстрациями уникальных растений. А также раздел "Книга" с еще около 120 статьями. Нас знают и читают во всем мире. Нашими читателями являются пользователи более чем из 80 стран. Журнал двуязычный: статьи доступны как на русском, так и на английском языке.

Новый проект Валерия Калишева

Краеведение:

ТУАПСЕ. Историческая хроника

Из истории Армавир-Туапсинской железной дороги

Первый староста Туапсе - Кривенко А.Н.

Приглашаем читателей принять участие в работе над проектом!

Если Вам интересен данный проект и Вы можете оказать нам посильную помощь:

  • Мы будем рады, если Вы будете присылать нам интересные на Ваш взгляд публикации по нашей тематике;
  • Если бы Вы смогли помочь в переводе имеющихся статей.
  • Подсказать интересных людей, увлеченных пестрыми, гребешковыми и другими аномальными формами суккулентов.
  • Самим рассказать о коллекциях Ваших знакомых и любителей сортов и культивируемых форм.

Контакты: Написать письмо в редакцию.

Каталоги кактусов и суккулентов с рассылкой почтой:
Около 400 сортов живых растений и около 100 сортов в каталоге семян.
 Растения: И.Е.Синёв  Растения: В.М.Серовайский  Каталог семян

 

Cultivar e-magazin: Copyright (c) by Valery Kalishev, Chelyabinsk, Russia, since 2000.
Design and hosting by Peter Lapshin, since 2002. Contacts: Peter Lapshin

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